دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مرتديًا قناع الوجه، خلال مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب بولندا، على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وكان بعض من الجمهور الفرنسي، المتواجد في المدرجات، قد ارتدى قناع ورقي وآخر بلاستيكي، على غرار ارتداء مبابي للقناع، إذ حرصوا على دعم اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، ومساندته على طريقتهم الخاصة.

وكان مبابي قد سجّل هدفًا من علامة الجزاء في الدقيقة 56، واحتفل أمام أنظار مشجعيه وخلع قناعه خلال الاحتفال.

وساعد هدف مبابي في تعادل منتخب الديوك مع منتخب بولندا بنتيجة 1/1، ليضمن الفريق التأهل للدور الثاني من بطولة "اليورو" بنسختها السابعة عشر، المقامة في ألمانيا.