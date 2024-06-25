هذا ما فعله جمهور فرنسا في أول ظهور لمبابي بالقناع خلال مباريات يورو 2024

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
هذا ما فعله جمهور فرنسا في أول ظهور لمبابي بالقناع خلال مباريات يورو 2024
Credit: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مرتديًا قناع الوجه، خلال مباراة بين منتخب بلاده ومنتخب بولندا، على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

وكان بعض من الجمهور الفرنسي، المتواجد في المدرجات، قد ارتدى قناع ورقي وآخر بلاستيكي، على غرار ارتداء مبابي للقناع، إذ حرصوا على دعم اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، ومساندته على طريقتهم الخاصة.

وكان مبابي قد سجّل هدفًا من علامة الجزاء في الدقيقة 56، واحتفل أمام أنظار مشجعيه وخلع قناعه خلال الاحتفال.

وساعد هدف مبابي في تعادل منتخب الديوك مع منتخب بولندا بنتيجة 1/1، ليضمن الفريق التأهل للدور الثاني من بطولة "اليورو" بنسختها السابعة عشر، المقامة في ألمانيا.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.