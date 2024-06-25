دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطات مصورة لرد فعل لوكا مودريتش ورفاقه في منتخب كرواتيا، بعد التعادل مع منتخب إيطاليا بنتيجة 1/1، على أرض ملعب "ريد بول أرينا"، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات اليورو.

كانت النتيجة تشير لتقدم منتخب كرواتيا بهدف دون رد، قبل أن ينجح منتخب إيطاليا في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع 90+.

وبعد الهدف، أظهرت اللقطات حسرة مودريتش الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء، إذ تم استبداله في الدقيقة 80.

و شوهد لاعبو منتخب كرواتيا وهم يذرفون الدموع بعد إهدار الفوز في الوقت القاتل، ليصبح برصيدهم نقطتين فقط في المركز الثالث على سلم ترتيب مجموعتهم، لتتضاءل فرصتهم في بلوغ الدور الثاني.