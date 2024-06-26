يورو 2024: أداء منتخب إنجلترا يثير ردود فعل "غاضبة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار أداء منتخب إنجلترا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشر والمقامة على الأراضي الألمانية، ردود فعل "غاضبة".

كان منتخب "الأسود الثلاثة" تعادل سلبيا مع منتخب سلوفينيا، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "راين أنرجي"، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبهذا التعادل، وصل منتخب إنجلترا للنقطة الخامسة في صدارة سلم ترتيب المجموعة الثالثة، إذ سبق وأن حقق فوز وتعادل في الجولتين الأولى والثانية.

رغم تأهله، إلا أن أداء منتخب "الأسود الثلاثة" لم يلق استحسانا من المتابعين، بل أعرب بعضهم عن غضبه من ظهور الفريق بهذا الشكل في البطولة، كما وجهت أسهم النقد نحو المدير الفني للمنتخب غاريث ساوثغيت، بسبب اختياراته وأفكاره التدريبية.

وفي وقت سابق، وصف اللاعب الإنجليزي السابق والمحلل الحالي، غاري لينيكر، أداء منتخب بلاده بكلمة "غير لائقة"، وحينها رد هاري كين على لينيكر، قائلا: "ما يجب أن يعلمه اللاعبون السابقون والمحللون أنه من الصعب ألا يُسمع ما يقولونه من جانب اللاعبين الشبان أو أولئك الذين مازالوا حديثي العهد مع هذه البيئة".

وأردف كين عن المحللين واللاعبين السابقين: "أعتقد أن لديهم مسؤولية، أعلم أنهم يجب أن يكونوا صادقين، ولكن يجب أن يتحلوا بالمسؤولية كلاعبين سابقين ولاعبين يُنظر إليهم على أنهم قدوة، فالناس يهتمون بما يقولونه والناس يستمعون إليهم".

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على أداء منتخب إنجلترا: