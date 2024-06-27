رونالدو "ينفجر غضبا" لهذا السبب خلال مباراة البرتغال ضد جورجيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو راضيا على قرارات طاقم حكام مباراة منتخب بلاده مع منتخب جورجيا، التي تقام على أرض ملعب "فيلتينس أرينا"، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

ففي الدقيقة 28، أرسل لاعب البرتغال كرة عرضية نحو منطقة جزاء المنافس وعند محاولة رونالدو الوصول للكرة، قام لاعب منتخب جورجيا بمسك نجم نادي النصر السعودي من قميصه.

وطالب كريستيانو رونالدو باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم ساندرو شيرير قرر استمرار اللعب دون احتساب أي شيء.

على أثر ذلك، انفعل رونالدو غضبا على الحكم ساندرو شيرير، ليشهر الأخير بطاقة صفراء بوجه اللاعب البالغ من العمر 39 عاما.

وشوهد كريستيانو رونالدو وهو يتحدث بغضب ويشير إلى قميصه عند خروجه من المستطيل الأخضر مع نهاية الشوط الأول.