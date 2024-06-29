دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار تصرف قام به اللاعب فينيسيوس جونيور مع زميله لوكاس باكيتا أنظار المتابعين، على هامش مباراة بين منتخب البرازيل ومنتخب الباراغواي، فجر السبت، وضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024.

في الدقيقة 31، تحصل منتخب "السامبا" على ركلة جزاء، ونفذها باكيتا، إلا أنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدفٍ.

وعند الدقيقة 65، تحصل منتخب البرازيل على ركلة جزاء ثانية، وقبل تنفيذ لوكاس باكيتا للركلة، بدا أن الجماهير البرازيلية، المتواجدة في مدرجات ملعب "أليجانت"، غير راضية على تنفيذ اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً للركلة مرة أخرى.

وحينها ظهر فينيسيوس وهو يطالب المشجعين بالهدوء، ودعم ومساندة زميله باكيتا عند تنفيذ الركلة، قبل أن ينجح الأخير في وضع الكرة بالشباك.

وكان فينيسيوس جونيور (23 عاماً) قد سجّل هدفين، ليساهم في فوز منتخب البرازيل على منتخب الباراغواي بنتيجة 1/4، والوصول للنقطة الرابعة في المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، في البطولة المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

