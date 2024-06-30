"فوز دراماتيكي".. إنجلترا تتجاوز سلوفاكيا في يورو 2024

(CNN) -- أبقى هدف رائع سجّله جود بيلينغهام في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+ منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024، إذ كان منتخب "الأسود الثلاثة" في طريقه للخروج عقب التأخر أمام منتخب سلوفاكيا بهدف.

منح إيفان شرانز منتخب سلوفاكيا تقدمًا مستحقًا في الشوط الأول، قبل أن يدرك بيلينغهام هدف التعادل في الدقيقة ما قبل الأخيرة عبر ضربة مقصية، ثمّ أضاف زميله هاري كين الهدف الثاني، لينقذ منتخب بلاده من خسارة محرجة.

كان منتخب إنجلترا محبطًا طوال الوقت الأصلي من المباراة التي ذهبت لشوطين إضافيين، وكان هدف بيلينغهام البهلواني هو أول تسديدة للفريق على المرمى، وهي لحظة سحرية في أداء كان باهتاً لولا ذلك.

قدّم منتخب "الأسود الثلاثة"، الذي خسر نهائي البطولة قبل 3 سنوات، أداءً مخيبا للآمال في هذه النسخة، ولم تكن مباراة دور الـ 16، الأحد، استثناءً.

في حين كان منتخب سلوفاكيا، المصنف في المركز 45 عالميًا، والذي حقق فوزًا مفاجئًا على بلجيكا في دور المجموعات، يتطلع إلى الوصول إلى ربع النهائي لأول مرة في بطولة كبرى.

قال هاري كين لقناة "ITV" بعد المباراة: "بدا الأمر صعبًا للحظة هناك، لكن كان علينا الاستمرار"، واصفًا هدف زميله بيلينغهام بأنه "واحد من أفضل الأهداف في تاريخ بلادنا".

وأضاف: "جود يفعل ما يفعله جود، يا له من هدف لا يصدق، لقد أبقانا في البطولة".

وسيواجه منتخب إنجلترا منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي، في يوم 6 يوليو/ تموز المقبل، وسيحتاج إلى أداء أفضل من أجل التقدم في البطولة.