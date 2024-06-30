دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت مباراة بين منتخب ألمانيا ومنتخب الدنمارك، التي تقام على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، السبت، في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، عند الدقيقة 35 بسبب سوء الأحوال الجوية.

وهطلت الأمطار بغزارة وسُمع دوي الرعد مع تشكل للبرق، مما تسبب في تدفق المياه من سقف الملعب، وسط محاولة من بعض المنظمين للمباراة بإزالة المياه من الأرضية.

وشوهد مشجعان وهما يرقصان في المدرجات تحت مياه الأمطار، إذ أرادا الاستمتاع بالأجواء على طريقتهما الخاصة.

وبعد توقف المباراة قرابة 25 دقيقة، تمّ استئنافها بعد استقرار الأحوال الجوية.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من المباراة، التي تأتي ضمن منافسات دور الـ 16.