(CNN) – تسببت كلمات أطلقتها عضو مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات ورئيس مركز "سمانه للتنمية والتطوير" في العراق، أمطار المياحي، جدلا واسعا بعد أن تم تداول فيديو لها وهي تنصح الجمهور العراقي بإطلاق هتافات "علي وياك" أمام الأردن في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصة "إكس"، تويتر سابقا، والذي تقول فيه المياحي، خلال كلمة لها في حفل للمركز: "أدعو الجماهير الرياضية أن تُكثر من ذكر علي في جميع المباريات وخصوصا في المباريات القادمة التي تجمع المنتخب العراقي مع المنتخب الأردني".

وتابعت السيدة العراقية قائلة: "وأستغرب كثيرا حينما أرى هنالك بعض التهديدات من الجماهير العراقية ضد الأردنيين قبل خوض المباراة... فاتركوا أيها الأحبة لغة التهديد".

وختمت المياحي كلامها بالقول: "وإذا أردتم أن تُتعبوا لياقتهم البدنية والفكرية فاهتفوا سويا وبصوت واحد في داخل الملاعب للاعبنا العراقي قائلين: علي وياك علي!"، حسب قولها.

واعتبر عدد من مستخدمي منصة "إكس" هذه الكلمات "تحريضا دينيا" لا يُعبر عن الشعب العراقي أو المنتخب العراقي قبل المباراتين أمام الأردن.

وتعرضت المياحي لانتقادات عدة بسبب نصيحتها للجماهير العراقية، من جانب عراقيين وأردنيين على المنصة نفسها.

وسيلتقي المنتخبان العراقي والأردني في مباراتين ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 للمرة الأولى بعد المواجهة التي شهدت مشاحنات بين جماهير الفريقين في الدور الثاني من كأس آسيا في قطر.

يذكر أن مركز "سمانة للتنمية والتطوير" هو مركز يقيم احتفالات مثل "ذكرى رحيل الخميني" حسبما تظهر منشوراته على "فيسبوك" كما أنه يدعم "الحشد الشعبي" في العراق.