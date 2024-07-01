يورو 2024: فرنسا تطيح ببلجيكا في الدقائق الأخيرة.. وتبلغ ربع النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب فرنسا على منتخب بلجيكا بهدف دون رد، على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا"، الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وجاء هدف منتخب الديوك الوحيد عند الدقيقة 85، بخطأ من لاعب المنافس، جان فيرتونجن، إذ وضع الكرة في مرماه خلال محاولته في إبعاد تسديدة المهاجم الفرنسي.

في الشوط الأول، صبت أفضلية نسبية في صالح منتخب فرنسا، وصنع عددًا من الفرص لكنها لم تكن خطرة على المرمى، ليسيطر التعادل السلبي على أول 45 دقيقة.

في الشوط الثاني، تبادل الفريقان صناعة الفرص وتهديد المرمى، إلى أن نجح رفاق كيليان مبابي في هزّ الشباك قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق.

بهذا الفوز، تأهل منتخب الديوك إلى الدور ربع النهائي من بطولة اليورو المقامة على الأراضي الألمانية، على أن يواجه الفائز من مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب سلوفينيا.