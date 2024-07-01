دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، المقامة في ألمانيا، بعد تفوقه على منتخب جورجيا بأربعة أهداف لواحد، ضمن دور الـ 16، الأحد.

كان منتخب جورجيا قد تقدم بالنتيجة أولاً عبر الدقيقة 18، بخطأ من لاعب المنافس، روبين لو نورماند، إذ وضع الأخير الكرة في مرماه.

ونجح منتخب "الماتادور" في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 39، بأقدام اللاعب رودري، عبر تسديدة من على خط منطقة الجزاء، قبل أن يضيف اللاعب فابيان رويز الهدف الثاني عند الدقيقة 51 من كرة رأسية بعد أن تلقى عرضية من زميله لامين يامال.

وأحرز نيكو ويليامز الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 75، إذ راوغ مدافع المنافس ثم سدد الكرة من داخل الصندوق، ثمّ سجّل داني أولمو الهدف الرابع عند الدقيقة 83 من تسديدة.

بهذا الفوز، ضرب منتخب "الماتادور" موعدًا مع منتخب ألمانيا في الدور القادم، إذ كان الأخير قد تجاوز منتخب الدنمارك بهدفين نظيفين في ثمن النهائي.

في ذات السياق، حقق الإسباني لامين يامال رقمًا قياسيًا، إذ بات أول لاعب شاب يصنع أكثر من هدف في بطولة اليورو، منذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نسخة 2004، وفقًا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.