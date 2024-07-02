يورو 2024: مبابي يثير تفاعلاً بهذا التصرف بعد مباراة فرنسا وبلجيكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع تصرف قام به كيليان مبابي مع أحد الأطفال، على هامش مباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب بلجيكا، على أرض ملعب "مركور شبيل أرينا"، الاثنين.

بعد المباراة، دخل طفل للمستطيل الأخضر للقاء مبابي، واستقبله الأخير بالأحضان، قبل أن يطلب من رجال الأمن، الذين كانوا يطاردون الطفل، استمرار الأخير في الميدان إلى حين الانتهاء من التقاط صورة تذكارية فيما بينهما.

والتقط الطفل صورة مع اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، ثم أخرجه رجل الأمن من أرض الملعب.

وكان كيليان مبابي ورفاقه قد تغلبوا على منتخب بلجيكا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وتأهل منتخب "الديوك" للدور ربع النهائي في البطولة المقامة على الأراضي الألمانية، على أن يواجه منتخب البرتغال أو منتخب سلوفينيا.