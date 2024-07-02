دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب هولندا على منتخب رومانيا بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وجاءت أهداف منتخب "الطواحين" عن طريق كودي غاكبو ودونيايل مالين (ثنائية) في الدقائق 20 و83 و90+.

في الشوط الأول، فرض منتخب هولندا سيطرته، إذ استحوذ على الكرة وخلق عدداً من الفرص، وترجم غاكبو إحداها إلى هدفٍ، إذ دخل منطقة الجزاء ثمّ سدد الكرة ببراعة ليضعها في الشباك.

في الشوط الثاني، حافظ منتخب الطواحين على أفضليته، وواصل هجماته، إلى أن نجح مالين بوضع الكرة في الشباك من داخل الصندوق في مناسبتين.

بهذا الفوز، تأهل منتخب هولندا إلى الدور ربع النهائي في البطولة المقامة في ألمانيا، على أن يواجه الفائز من مباراة بين منتخب النمسا ومنتخب تركيا.