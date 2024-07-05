دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة تظهر ما فعله إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، مع نظيره في منتخب الإكوادور، ألكسندر دومينيجيز، بعد نهاية مباراة المنتخبين، فجر الجمعة.

وكان منتخب الأرجنتين قد تفوّق على منافسه الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي، في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وتألق إيميليانو مارتينيز خلال ركلات الترجيح، إذ تصدى لبعضها، ليساعد في تأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من البطولة المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال احتفالات منتخب الأرجنتين بتجاوز عقبة الإكوادور، ترك إيميليانو مارتينيز الاحتفالات، وتوجّه نحو حارس مرمى المنافس، إذ حرص على مواساته ودعمه، لتخطف هذه اللقطات الأنظار.