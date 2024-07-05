دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب إسبانيا على منتخب ألمانيا بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "إم إتش بي أرينا"، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

عند الدقيقة السابعة، تعرض منتخب إسبانيا لضربة موجعة بعد خروج اللاعب بيدري ودخول زميله داني أولمو بدلاً عنه، عقب تعرض متوسط الميدان لإصابة على أثر تدخل توني كروس على قدمه.

في الشوط الأول، صبت الأفضلية بشكل نسبي في صالح منتخب "الماتادور"، وتبادل المنتخبان الفرص الخجولة، التي لم تشكل خطراً على المرمى.

وحافظ منتخب إسبانيا على أفضليته في الشوط الثاني، إلى أن نجح في تسجيل الهدف الأول، إذ أرسل لامين يامال تمريرة لداني أولمو في الصندوق، قبل أن يضعها الأخير في الشباك، في الدقيقة 51.

وحاول منتخب "المانشافت" إحراز هدف التعادل، ونجح في ذلك في الوقت القاتل وتحديداً عند الدقيقة 89، بأقدام اللاعب فلوريان فيرتز، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وذهبت المباراة إلى شوطين إضافيين عقب التعادل في الوقت الأصلي، قبل أن يسجّل منتخب "الماتادور" هدف الفوز في الدقيقة 119، برأسية من ميكل ميرينو.

وتأهل منتخب إسبانيا للدور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز من مباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال.

في ذات السياق، أصبح الإسباني لامين يامال الأكثر صناعة للأهداف في بطولة اليورو بنسختها السابعة عشر، إذ قدم 3 تمريرات حاسمة حتى الآن.