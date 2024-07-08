دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي منتخب فرنسا مع منتخب إسبانيا، الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب "أليانز أرينا"، ضمن الدور نصف النهائي من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وكان منتخب الديوك قد تجاوز عقبة البرتغال بركلات الترجيح في دور الثمانية، فيما تغلّب منتخب "الماتادور" على صاحب الأرض والضيافة، منتخب ألمانيا، بهدفين لواحد.

حافظ منتخب فرنسا على نظافة شباكه في 4 مباريات من أصل 5 في البطولة، ويسعى لاعبو ديدييه ديشان للوصول لنهائي بطولة كبرى للمرة الرابعة في آخر 8 سنوات، إذ سبق أن وصلوا نهائي يورو 2016 ونهائي كأس العالم في نسختي 2018 و2022.

بينما فاز منتخب إسبانيا في جميع مبارياته في البطولة حتى الآن، ويعد من أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف، إذ أحرز 11 هدفًا.

تختلف الآراء حول الفريق الذي بإمكانه حسم المباراة لصالحه والوصول للمشهد الختامي، على أن يواجه الفائز من مباراة بين منتخب إنجلترا ومنتخب هولندا، فما رأيك؟