دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 6 نسخ من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، ليكون أكثر لاعب يظهر في البطولة على مر التاريخ.

نستعرض فيما يلي رحلة رونالدو في اليورو:

رونالدو من يورو 2004 Credit: Getty Images

نسخة 2004

لعب 6 مباريات، سجّل فيها هدفين وصنع مثلهما، ووصل لنهائي البطولة.

ذرف الدموع بعد خسارة منتخبه للقب من أمام منتخب اليونان.

رونالدو من يورو 2008 Credit: Getty Images

نسخة 2008

خاض 3 مباريات، أحرز هدفًا وصنع آخر، وخرج منتخبه من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة من منتخب ألمانيا.

رونالدو من يورو 2012 Credit: GettyImages

نسخة 2012

ظهر في 5 مباريات، هزّ الشباك مرتين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، غادر منتخبه البطولة من الدور نصف النهائي على يد منتخب إسبانيا.

رونالدو يحمل لقب اليورو عام 2016 Credit: Getty Images

نسخة 2016

كانت النسخة الأبرز له، إذ حقق منتخبه اللقب على حساب منتخب فرنسا، وحينها انتابته فرحة عارمة.

شارك في 7 مباريات، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

رونالدو من يورو 2020 Credit: Getty Images

نسخة 2020

لعب 4 مباريات، أحرز فيها 5 أهداف وصنع واحدًا.

خرج منتخبه من دور الـ16 بعد الخسارة من منتخب بلجيكا، لكنه حقق جائزة الحذاء الذهبي.

بكاء رونالدو في يورو 2024 Credit: Getty Images

نسخة 2024

خاض 5 مباريات، لم يهزّ الشباك لكنه قدم تمريرة حاسمة واحدة.

شوهد وهو يذرف الدموع بعد إضاعته لركلة جزاء في مباراة دور الـ16 أمام منتخب سلوفينيا.

خرج منتخبه من الدور ربع النهائي على يد منتخب فرنسا، وحينها شعر بالحسرة والحزن.