دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 6 نسخ من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، ليكون أكثر لاعب يظهر في البطولة على مر التاريخ.
نستعرض فيما يلي رحلة رونالدو في اليورو:
نسخة 2004
لعب 6 مباريات، سجّل فيها هدفين وصنع مثلهما، ووصل لنهائي البطولة.
ذرف الدموع بعد خسارة منتخبه للقب من أمام منتخب اليونان.
نسخة 2008
خاض 3 مباريات، أحرز هدفًا وصنع آخر، وخرج منتخبه من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة من منتخب ألمانيا.
نسخة 2012
ظهر في 5 مباريات، هزّ الشباك مرتين، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، غادر منتخبه البطولة من الدور نصف النهائي على يد منتخب إسبانيا.
نسخة 2016
كانت النسخة الأبرز له، إذ حقق منتخبه اللقب على حساب منتخب فرنسا، وحينها انتابته فرحة عارمة.
شارك في 7 مباريات، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.
نسخة 2020
لعب 4 مباريات، أحرز فيها 5 أهداف وصنع واحدًا.
خرج منتخبه من دور الـ16 بعد الخسارة من منتخب بلجيكا، لكنه حقق جائزة الحذاء الذهبي.
نسخة 2024
خاض 5 مباريات، لم يهزّ الشباك لكنه قدم تمريرة حاسمة واحدة.
شوهد وهو يذرف الدموع بعد إضاعته لركلة جزاء في مباراة دور الـ16 أمام منتخب سلوفينيا.
خرج منتخبه من الدور ربع النهائي على يد منتخب فرنسا، وحينها شعر بالحسرة والحزن.