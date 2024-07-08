الإمارات.. هكذا أعلن نادي الجزيرة عن تعاقده مع الحسين عموتة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، الاثنين، تعيين المغربي الحسين عموتة في منصب المدير الفني للفريق، بعقدٍ يمتد حتى عام 2026.

ونشر نادي الجزيرة، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، فيديو يظهر فيه المدرب البالغ من العمر 54 عامًا، قائلاً: "لقد وصل".

كما نشر لقطات مصورة من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، وعلّق بالقول: "رحبوا معنا بمدربنا الجديد، يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق الأول حتى عام 2026".

كان نادي الجزيرة قد أنهى مسابقة الدوري الإماراتي في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، في موسم 2024/2023.

فيما غادر الحسين عموتة منصب المدير الفني لمنتخب الأردن في يونيو/ حزيران الماضي، بناءً على طلبه.

وتولى الحسين عموتة تدريب منتخب "النشامى" في صيف 2023، وقاده للوصول لنهائي بطولة كأس آسيا الماضية في قطر، للمرة الأولى على مر تاريخ الفريق.