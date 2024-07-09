دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا، هدفًا رائعًا، في مرمى منتخب فرنسا، خلال مباراة الفريقين التي تقام على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وجاء هدف لامين يامال عند الدقيقة 21، إذ سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك منتخب الديوك.

وساهم هدف اللاعب، البالغ من العمر 16 عامًا، في تعديل النتيجة لتصبح 1/1، ثمّ أضاف منتخب "الماتادور" الهدف الثاني بعد مرور 4 دقائق.

وأشاد مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) بهدف لامين يامال، الذي يعد أحد أجمل أهداف بطولة اليورو بنسختها السابعة عشرة، المقامة في ألمانيا.