دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلعب منتخب إنجلترا مع منتخب هولندا على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد تفوّق على منتخب سويسرا بركلات الترجيح في دور الثمانية، فيما فاز منتخب "الطواحين" على منتخب تركيا بهدفين لواحد.

سيلتقي المنتخبان للمرة الثانية في آخر 5 سنوات، إذ لعبا معًا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2019، وحينها كانت الغلبة لمنتخب هولندا بنتيجة 1/3.

وليس من المفاجئ أن يلجأن لشوطيين إضافيين أو لركلات الترجيح في مباراتهما المقبلة، إذ سيطر التعادل على 5 مباريات في آخر 8 مواجهات بين المنتخبين.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي سيستطيع التفوق على منافسه والوصول للمشهد الختامي في بطولة اليورو بنسختها السابعة عشر، فما رأيك؟