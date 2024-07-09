بعد اعتزاله كرة القدم.. نظرة على مسيرة تياغو ألكانتارا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب الإسباني تياغو ألكانتارا، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، اعتزاله لعبة كرة القدم، بعد أن قضى قرابة 15 عاماً داخل المستطيل الأخضر.

قال تياغو ألكانتارا: "سأكون دائماً على استعداد لرد ما أعطي لي، أنا ممتن للوقت الذي استمتعتُ به، شكراً لكرة القدم، ولكلّ من رافقني وجعل مني لاعباً وشخصاً أفضل على طول الطريق".

نظرة على مسيرة تياغو ألكانتارا

لعب متوسط الميدان، البالغ من العمر 33 عاماً، لأندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

شارك في 487 مباراة مع مختلف الأندية الّتي لعب لها، وسجّل 48 هدفاً وقدّم 63 تمريرة حاسمة.

وحقق برفقة الأندية 32 لقباً، منها: الدوري الإسباني وكأس إسبانيا والدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية

على الصعيد الدولي، ظهر في 46 مباراة مع منتخب إسبانيا، وأحرز هدفين وصنع 9 أهداف.