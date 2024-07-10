مشجعو مارسيليا يطالبون بعدم التعاقد مع اللاعب غرينوود.. ما السبب؟

(CNN) -- حثّ عمدة مارسيليا نادي كرة القدم الرئيسي في مدينته، ​​أولمبيك مارسيليا، على عدم التعاقد مع اللاعب الإنجليزي مايسون غرينوود، بسبب قضايا أخلاقية اُتهم بها في وقت سابق.

انتقد عمدة مدينة مارسيليا، بينوا بايان، خطوة التعاقد مع غرينوود، إذ قال عن اللاعب بحسب قناة "BFMTV" التابعة لشبكة CNN: "سلوك غرينوود لا يوصف، وغير مقبول، ضرب شريكته، رأيتُ صورًا صدمتني بشدة".

وأضاف: "ضرب شريكته بهذه الطريقة أمر مخز بالنسبة للرجل، ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون له مكان في الفريق".

وتابع: "قيم مارسيليا وقيم نادي أولمبيك مارسيليا لا تسمح بذلك، هل يمكنك أن تتخيل، العنف ضدّ المرأة، هل تدرك ذلك؟ ويريد اللعب للفريق، غرينوود؟ إنه وصمة عار".

في فبراير/شباط الماضي، أعلنت هيئة الادعاء الملكية في المملكة المتحدة (CPS) أنه تمّ إسقاط تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء الموجهة ضدّ اللاعب في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وكذلك تهمة السيطرة والسلوك القسري.

وفقًا لـ"CPS"، فإن مجموعة من الشهود الرئيسيين الذين انسحبوا من التحقيق والمواد الجديدة الّتي ظهرت، تعني أنه "لم يعد هناك احتمال واقعي" لإدانة مايسون غرينوود.

وسبق أن نفى غرينوود هذه الاتهامات، وقال في أغسطس/ آب الفائت في بيان: "أريد أن أبدأ بالقول إنني أفهم أن الناس سيحكمون عليّ بسبب ما رأوه وسمعوه على منصات التواصل الاجتماعي، وأعلم أن الناس سيفكرون بالأسوأ".

وأكمل: "لقد نشأتُ على معرفة أن العنف أو الإساءة في أي علاقة أمر خاطئ، ولم أفعل الأشياء التي اُتهمت بها، وفي فبراير تمّت تبرئتي من جميع التهم".

وأردف: "مع ذلك، فأنا أتقبل تمامًا أنني ارتكبت أخطاء في علاقتي، وأتحمل نصيبي من المسؤولية عن المواقف التي أدت إلى هذا المنشور على منصات التواصل الاجتماعي".

تشير تقارير متعددة إلى أن نادي مانشستر يونايتد ونظيره أولمبيك مارسيليا اتفقا على صفقة بقيمة 30 مليون يورو (حوالي 32.46 مليون دولار)، تقضي بانتقال غرينوود للنادي الفرنسي.

تواصلت شبكة CNN مع نادي أولمبيك مارسيليا وغرينوود، عبر نادي مانشستر يونايتد، لكنّ فريق "الشياطين الحمر" رفض التعليق، في حين قال متحدث باسمه: "سنؤكد ما إذا كانت عملية النقل قد اكتملت ومتى".

ولم يلعب غرينوود مع نادي مانشستر يونايتد منذ إلقاء القبض عليه في يناير/ كانون الثاني 2022، عقب ظهور مقاطع فيديو ولقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، وقد تمّت إعارته إلى نادي خيتافي الإسباني في موسم 2024/2023.

بعد التهم الموجهة إلى مايسون غرينوود، فتح فريق "الشياطين الحمر" تحقيقًا خاصًا به، واتخذ في النهاية قرارًا بنقل اللاعب بسبب "الصعوبات التي واجهته في استئناف مسيرته" في النادي.

وفي الوقت نفسه، أعرب مشجعو نادي أولمبيك مارسيليا عبر منتدى شعبي على الإنترنت عن استيائهم من الخطوة المقترحة بضم اللاعب الإنجليزي، وكتبوا في رسالة مفتوحة أن انضمام غرينوود إلى النادي "سيكون خطًا أحمر من شأنه أن يلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه بالشغف الذي لدينا تجاه النادي".