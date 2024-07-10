غولف من دون ملاعب.. كيف تطورت هذه الرياضة بالسعودية منذ فترة الأربعينيات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، نشر مقطع فيديو لرد وزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل على سؤال حول إن كان هناك تفاوت في ميزانيات أندية كرة القدم السعودية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير مكتب محمد بن سلمان من مقطع مقابلة على "بودكاست ثمانية" حيث سئل وزير الرياضة سؤالا كان نصه: "هل الأندية الأربعة كلها أخذت واحد أكس (قيمة متساوية)"، ليرد الأمير قائلا: "لا ما تقدر تقارنها بهذه الطريقة، اليوم مثلا لو بتجيب ميسي كم بيكون قيمة ميسي؟ وهل في مثل ميسي أربعة؟"

واستطرد وزير الرياضة السعودي قائلا: "فهل من المنطق أن أدفع على لاعبين ثانيين نفس مبلغ ميسي؟"

وأضاف: "أنت (النادي) الذي اخترت واحنا وافقنا لك على اختيارك، فاليوم انت وشطارتك في التفاوض، وما في نادي ما لبينا طلبه، عشان أكون صريح ودقيق في كلامي.."