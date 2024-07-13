نظرة على مسيرة لوران بلان بعد تعيينه مدرباً لاتحاد جدة السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، السبت، تعيين الفرنسي لوران بلان مديراً فنياً للفريق، خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وكتب فريق "النمور"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد".

نظرة على مسيرة لوران بلان

بدأ بلان البالغ من العمر 58 عاماً مسيرته التدريبية في موسم 2008/2007، وقاد أندية جيروندان بوردو وباريس سان جيرمان وليون في فرنسا، إضافة لنادي الريان القطري.

وتولى تدريب منتخب فرنسا بين عامي 2010 و2012.

خاض 488 مباراة كمدرب، حقق الفوز في 273 مقابل الهزيمة في 133، والتعادل في 82.

وظفر بعدد من الألقاب مع الأندية، أبرزها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، يعتمد هذا المدرب على خطة لعب 1/3/2/4.