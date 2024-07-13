دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلعب منتخب الأرجنتين مع منتخب كولومبيا، على أرض ملعب "هارد روك"، فجر الاثنين المقبل، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

كان منتخب التانغو قد تغلّب على منتخب كندا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، فيما فاز منتخب كولومبيا على منتخب الأوروغواي بهدف نظيف.

يعتبر منتخب الأرجنتين الأكثر فوزًا بلقب البطولة بواقع 15 مرة، بالتساوي مع منتخب الأوروغواي، ويعود آخر ألقابه إلى عام 2021، بينما حقق منتخب كولومبيا اللقب مرة واحدة، في عام 2001.

تختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه الفوز في المباراة النهائية وتحقيق لقب البطولة المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، فما رأيك؟