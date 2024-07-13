دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو للحظة فوز لاعبة الفنون القتالية السعودية، هتان السيف، على نظيرتها المصرية، إيمان بركة ضمن منافسات "PFL" في السعودية.

ونشرت الصفحة المعرفة لبطولة PFLعلى منصة أكس (تويتر سابقا) لقطات من لقاء السيف وبركة والتي تداولها النشطاء وسط تفاعل واسع.

وذكرت PFL في تعليق على لقاء اللاعبة السعودية ونظيرتها المصرية: "فوز جديد لهتان السيف!.. حققت المقاتلة السعودية هتان السيف انتصارًا جديدًا بعد انسحاب إيمان بركة في الجولة الثانية في نزال وزن الذرّة للسيدات الهواة ضمن منافسات ".

وأضافت: "تمكنت هتان من تحقيق الانتصار الثاني لها خلال مسيرتها الاحترافية. تُعد السيف أول امرأة سعودية توقع عقدًا عالميًا مع PFL لرياضة الفنون القتالية المختلطة".