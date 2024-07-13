"نزال مرتقب" بين إسبانيا وانجلترا.. برأيك من سيفوز بلقب يورو 2024؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب إنجلترا على أرض الملعب الأولمبي في برلين، الأحد المقبل، في نهائي كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024.

كان منتخب "الماتادور" قد تغلّب على منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي بهدفين لواحد، وبذات النتيجة تفوق منتخب "الأسود الثلاثة" على منتخب هولندا.

في 27 مباراة بين المنتخبين، فاز منتخب إسبانيا في 14 مقابل فوز منتخب إنجلترا في 10، بينما سيطر التعادل على 3 مباريات، ويتجدد اللقاء بينهما منذ قرابة 6 سنوات.

يعتبر منتخب "الماتادور" الأكثر فوزاً بلقب بطولة اليورو بواقع 3 مرات، وبالتساوي مع منتخب ألمانيا، فيما كان منتخب "الأسود الثلاثة" قد وصل لنهائي النسخة الماضية 2020.

تختلف التوقعات حول الفريق الّذي سيحسم لقب البطولة لصالحه، فما رأيك؟