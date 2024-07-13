تركي آل الشيخ يعلن استضافة "موسم الرياض" لنهائي كأس السوبر الإفريقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، بالتعاون مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، استضافة موسم الرياض لنهائي كأس السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونادي الزمالك المصريين.

وستقام المباراة كجزء من فعاليات موسم الرياض 2024 في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يعلن "الكاف" مكان المباراة وموعد انطلاقها في الوقت المناسب.

وقال تركي آل الشيخ: "نحن سعداء باستضافة كأس السوبر الإفريقي في موسم الرياض، الذي يمثل إحدى أهم البطولات في القارة الإفريقية، هذا الحدث يجمع بين اثنين من عمالقة كرة القدم من بلدنا الشقيق، مصر، الأهلي والزمالك، نحن جميعاً نتطلع إلى مباراة تنافسية تليق بتوقعاتنا".

ومن جانبه، قال موتسيبي: "تستند الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والسعودية ممثلة بالهيئة العامة للترفيه على العلاقة الممتازة والمتبادلة من كلا الطرفين، ونحن متحمسون في الاتحاد الإفريقي ونتطلع لنهائي كأس السوبر بين اثنين من أكثر الأندية شعبية ونجاحا في إفريقيا، الأهلي والزمالك".

وكان فريق "المارد الأحمر" فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، فيما حقق فريق "الفارس الأبيض" لقب الكونفدرالية الإفريقية.