دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي النصر السعودي على تهنئة لاعبه الإسباني إيميرك لابورت، بعد فوزه مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، التي أقيمت في ألمانيا.

وكان منتخب إسبانيا قد تغلّب على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية بهدفين لواحد، التي احتضنها الملعب الأولمبي في برلين، الأحد، ليحقق "الماتادور" اللقب الرابع على مر تاريخه.

وكتب فريق "العالمي" عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "صااافرة النهايـة، نجـم ‎النصر السعودي إيميرك لابورت بطلًا لبطولة أمم أوروبا، أداء ومستوى رائع..وختام يليق بما قدمه نجمنا طوال البطولة، مبرووك لابورت..مبرووك إسبانيا".

كما حرص حساب دوري "روشن" السعودي على تهنئة الثاني الإسباني، لابورت وناتشو، عقب ظفرهما باللقب، قائلاً: "تهانينا للأبطال، لابورت، ناتشو، بمناسبة تحقيق منتخب بلادهم إسبانيا بطولة يورو 2024".

وكان نادي القادسية السعودي قد ضمّ ناتشو إلى صفوفه مؤخرًا، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.