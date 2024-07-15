بعد فوزها على كولومبيا.. الأرجنتين تحصد لقب كوبا أمريكا 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد تغلّبه على منتخب كولومبيا بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب "هارد روك"، فجر الاثنين.

وجاء هدف منتخب "التانغو" الوحيد عن طريق لاوتارو مارتينيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الأول، تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة وصناعة الفرص، إلا أنهما عجزا عن هزّ الشباك، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

على الرغم من خروج نجمه ليونيل ميسي في الشوط الثاني، صبت الأفضلية بشكل نسبي لصالح منتخب الأرجنتين، إلا أنه لم يتمكّن من التسجيل، لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين.

في الوقت الإضافي وتحديداً عند الدقيقة 112، نجح لاوتارو مارتينيز في زيارة شباك المنافس، ليقود فريقه إلى تحقيق الانتصار والظفر بلقب البطولة المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد هذا اللقب الـ16 لمنتخب "التانغو"، كأكثر فريق تتويجاً بالبطولة، في حين حقق منتخب كولومبيا مركز الوصافة للمرة الثانية.

ويذكر أن المباراة قد تمّ تأخير موعد انطلاقها لقرابة ساعة من الزمن، بسبب تدافع الجماهير أمام بوابات الملعب، ودخول مشجعين لا يحملون التذاكر إلى المدرجات، مما تسبب في أزمة.