سخرية كارفخال و"إنقاذ" أولمو.. لقطات من نهائي اليورو تثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطات مصورة من نهائي كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، الذي جمع منتخب إسبانيا مع منتخب إنجلترا، على أرض الملعب الأولمبي في برلين، الأحد.

وكان منتخب الماتادور قد تغلّب على منتخب الأسود الثلاثة بهدفين لواحد، ليحقق اللقب الرابع في تاريخه.

في الدقيقة 24، تدخل المدافع الإسباني داني كارفاخال على بوكايو ساكا لاستخلاص الكرة، قبل أن يتم عرقلة المهاجم الإنجليزي ليحتسب الحكم خطأً لصالح منتخب إنجلترا.

على أثر ذلك، سخر كارفاخال من منافسه ساكا، موجهًا له إشارة البكاء.

عند الدقيقة 38، مرر متوسط الميدان الإنجليزي جود بيلينغهام الكرة بين قدمي نظيره الإسباني رودري، وهي حركة مهارية يطلق عليها جمهور لعبة كرة القدم تسمية "كوبري".

خلال الدقيقة 62، وقعت مشادة كلامية بين كايل ووكر والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا، على أثر احتكاك لاعب إسبانيا، نيكو ويليامز، ولاعب منتخب إنجلترا، بوكايو ساكا.

في الدقيقة 90، أنقذ الإسباني داني أولمو منتخب بلاده من هدف التعادل، إذ أبعد الكرة برأسه من على خط المرمى.

عقب المباراة، انتاب لاعبي منتخب إسبانيا فرحة عارمة، وكان بعضهم قد ذرف الدموع.

Credit: Lars Baron/Getty Images

في حين شعر جود بيلينغهام ورفاقه بالحسرة، وشوهد متوسط الميدان الإنجليزي وهو يركل صندوق زجاجات المياه عند خروجه من أرض الملعب.

Credit: Justin Setterfield/Getty Images

وشارك ملك إسبانيا، فيليب السادس، وابنته لاعبي منتخب بلادهما مراسم التتويج بلقب اليورو.