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نشر الأحد ، 14 يوليو / تموز 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شعر متوسط الميدان الإنجليزي جود بيلينغهام بالحسرة بعد خسارة منتخب بلاده للقب كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، من أمام منتخب إسبانيا.

كان منتخب الأسود الثلاثة قد تعرض للهزيمة من منتخب الماتادور بهدفين لواحد في المباراة النهائية، التي أقيمت على أرض الملعب الأولمبي في برلين، الأحد.

عقب المباراة، انتاب بيلينغهام غضب عارم، إذ شوهد وهو يركل صندوق زجاجات المياه عند خروجه من المستطيل الأخضر.

في الوقت ذاته، حرص لاعب منتخب إسبانيا وزميله السابق في نادي ريال مدريد، خوسيلو، على مواساة متوسط الميدان الإنجليزي، إذ تحدّث إليه وعانقه بعد صافرة النهاية.

وخسر منتخب إنجلترا لقب بطولة اليورو للمرة الثانية على التوالي، إذ حلّ وصيفاً في نسخة 2020.