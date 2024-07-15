دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر ملك إسبانيا فيليب السادس، وابنته صوفيا، والأمير ويليام وابنه جورج نهائي كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، الذي جمع منتخب "الماتادور" مع منتخب "الأسود الثلاثة"، الأحد.

وحرص ملك إسبانيا وابنته صوفيا وأمير ويلز ونجله جورج على التواجد في مدرجات الملعب الأولمبي في برلين، لدعم ومساندة كلّ واحد منهم منتخب بلاده.

وكان منتخب إسبانيا قد تغلّب على منتخب إنجلترا بهدفين لواحد في المباراة النهائية، ليحقق رفاق لامين يامال لقب اليورو للمرة الرابعة على مر التاريخ.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات تظهر لقاء ملك إسبانيا، فيليب السادس، بالأمير ويليام، في المدرجات، وتفاعلهما مع أهداف منتخبيهما في المشهد الختامي.

كما أظهرت لقطات مشاركة ملك إسبانيا وابنته صوفيا احتفالات منتخب "الماتادور" بتحقيق اللقب.

بينما واسى أميز ويلز لاعبي منتخب "الأسود الثلاثة"، عقب خسارة اللقب للمرة الثانية على التوالي.