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نشر الأحد ، 14 يوليو / تموز 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، التي اُختتمت بفوز منتخب إسبانيا باللقب على حساب منتخب إنجلترا.

كان منتخب "الماتادور" قد تغلّب على منتخب "الأسود الثلاثة" بهدفين لواحد، في المباراة النهائية، التي أقيمت على أرض الملعب الأولمبي في برلين، الأحد.

عقب المباراة، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة بنسختها السابعة عشر.

ظفر الإسباني داني أولمو بجائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 3 أهداف، وبالتساوي مع الإنجليزي هاري كين والألماني جمال موسيالا والهولندي كودي غاكبو والجورجي جيورجيس ميكاوتادزي والسلوفاكي إيفان شرانز.

ونال اللاعب الإسباني رودري جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصد مواطنه لامين يامال جائزة أفضل لاعب شاب.

كان داني أولمو قد هزّ الشباك 3 مرات، أمام منتخبات جورجيا وألمانيا وفرنسا.

بينما شارك رودري في 6 مباريات، صنع خلالها هدفاً، في حين ظهر يامين يامال في 7 مباريات، أحرز فيها هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.