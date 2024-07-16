بهذه الطريقة احتفل لاعبو منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 في شوارع مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت بعثة منتخب إسبانيا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، الاثنين، بعد نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، التي أقيمت على الأراضي الألمانية.

و تغلب منتخب "الماتادور" على نظيره الإنجليزي بهدفين لواحد، في المباراة النهائية، ليحقق لقب اليورو للمرة الرابعة على مر تاريخه.

واستقبل ملك إسبانيا، فيليبي السادس، أفراد منتخب بلاده في قصر "زارزويلا"، ثم حظوا باستقبال آخر من رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، في قصر "مونكلوا".

كما حرص الآلاف من الجماهير الإسبانية على استقبال أفراد منتخب "الماتادور"، وترديد الهتافات وحمل الأعلام الوطنية ومجسم اليورو.

وتجولت حافلة منتخب إسبانيا المكشوفة وسط شوارع مدريد، ورقص اللاعبون وكوادر الفريق فرحا ورددوا الأغاني، وسط تفاعل المشجعين.