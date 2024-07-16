دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظي الفرنسي كيليان مبابي باستقبال حافل، خلال حفل تقديمه كلاعب جديد في نادي ريال مدريد الإسباني، الذي أقيم على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، الثلاثاء.

وحضر عشرات الآلاف من جماهير فريق "الميرنغي" في المدرجات، وحرصوا على الترحيب بمبابي وترديد هُتافات خاصة به.

وظهر كيليان مبابي بقميص يحمل الرقم 9، وبدا سعيداً خلال تقديمه للمشجعين.

وكان زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد السابق، أحد الحاضرين في هذا الحفل، وأظهرت لقطات مصورة عناقه للاعب البالغ من العمر 25 عاماً، لتخطف هذه اللقطات الأنظار.

سبق الحفل، توقيع العقد بين مبابي وفلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة فريق "الميرنغي"، على أن يرتبط اللاعب بالنادي حتى عام 2029.

كما خضع كيليان مبابي للفحوصات الطبية، وقد تجاوزها بنجاح.