تحرك من تشيلسي بعد خلاف بين لاعبيه بسبب احتفال "عنصري" ضد منتخب فرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقع خلاف بين لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بسبب طريقة احتفال منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا 2024.

كان إينزو فرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين ونادي تشيلسي، قد قام ببث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي لنفسه وزملائه من احتفالهم بلقب بطولة كوبا أمريكا داخل الحافلة، وبدا أنهم يرددون هُتافاً وُصف بـ "العنصري" ضدّ اللاعبين الفرنسيين، وتحديداً ضدّ اللاعب كيليان مبابي.

وكان هذا الهتاف قد رُدد للمرة الأولى بعد فوز منتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022.

على أثر ذلك، نشر الفرنسي ويسلي فوفانا، لاعب نادي تشيلسي، عبر حسابه، فيديو يظهر احتفال زميله في الفريق إينزو فرنانديز، مع لاعبي منتخب الأرجنتين، وعلّق قائلاً: "كرة القدم في عام 2024 عنصرية غير مقيدة".

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعبين الفرنسيين الذين ينشطون في صفوف نادي تشيلسي قد ألغوا متابعة زميلهم إينزو فرنانديز، على منصة إنستغرام.

وسارع إينزو فرنانديز على الاعتذار من زملائه الفرنسيين، إذ كتب عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام: "آسف حقاً، تتضمن الأغنية (خلال الاحتفال) لغة مسيئة للغاية، ولا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذه الكلمات، أنا أقف ضدّ التمييز بكل أشكاله، وأعتذر عن الانشغال بالبهجة التي صاحبت احتفالاتنا ببطولة كوبا أمريكا".

وتابع قائلاً: "هذا الفيديو، تلك اللحظة، تلك الكلمات، لا تعكس معتقداتي أو شخصيتي".

فيما أصدر نادي تشيلسي بياناً، أوضح فيه أنه سيتخد إجراءات تأديبية داخلية بعد تصرف لاعبه إينزو فرنانديز.

قال النادي: "نرى أن جميع أشكال السلوك التمييزي غير مقبولة تماماً، نحن فخورون بأن نكون نادياً متنوعاً وشاملاً، إذ يشعر الأشخاص من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب".

وأكمل النادي: "نحن نقر ونقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبونا، وسوف نستخدم ذلك كفرصة للتثقيف، لقد بدأ النادي بإجراءات تأديبية داخلية".

بينما أدان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، إساءة لاعبي منتخب الأرجنتين للاعبين الفرنسيين.

قال الاتحاد الفرنسي: "يدين فيليب ديالو بأشد العبارات التصريحات غير المقبولة والتمييزية التي وجهت إلى لاعبي المنتخب الفرنسي".

وأردف: "أمام خطورة هذه التصريحات الصادمة التي تتعارض مع قيم الرياضة وحقوق الإنسان، قرر رئيس الاتحاد الفرنسي التقدم بطلب مباشر إلى نظيره الأرجنتيني والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتقديم شكوى قانونية بسبب التصريحات التمييزية والمسيئة عنصرياً".