اتحاد جدة السعودي يضم حسام عوار.. ماذا نعلم عنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، ضم اللاعب الجزائري حسام عوار إلى صفوفه لمدة 4 مواسم، قادما من نادي روما الإيطالي.

وكتب فريق "النمور" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "حسام عوار في كتيبة النمور".

وتم توقيع العقد بين اللاعب ومسؤولي نادي اتحاد جدة، في معسكر الأخير المقام في مدينة اليكانتي الإسبانية.



من يكون حسام عوار؟

لاعب جزائري ويمتلك الجنسية الفرنسية، يبلغ من العمر 26 عاما، إذ ولد في يونيو/ حزيران 1998.

ينشط في مركز خط الوسط داخل المستطيل الأخضر، وتبلغ قيمته السوقية 10 مليون يورو (10 مليون و900 ألف دولار)، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

بدأ مسيرته الكروية مع نادي ليون الفرنسي، قبل أن ينتقل لنادي روما في 2023.

على صعيد الأندية، شارك في 285 مباراة، سجل خلالها 52 هدفا وقدم 37 تمريرة حاسمة.

ومثل منتخب الجزائر في 10 مباريات دولية، أحرز فيها 3 أهداف.