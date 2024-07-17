ماذا نعلم عن القطري يوسف أيمن المنضم حديثًا للأهلي المصري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري، الأربعاء، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ضم اللاعب القطري يوسف أيمن إلى صفوفه لمدة عام واحد، على سبيل الإعارة من نادي الدحيل.

وأوضح الأهلي أنه أنهى الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن، على أن ينضم اللاعب للتدريبات وفقًا لرؤية المدرب مارسيل كولر.

ونشر الأهلي مقطع فيديو، يحمل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، قائلاً: "حلم الطفولة يتحقق.. يوسف أيمن أهلاوي".

ماذا نعلم عن يوسف أيمن؟

من مواليد 21 مارس/ آذار 1999، يبلغ من الطول 1.90 سنتميتر، وينشط في خط الدفاع، تبلغ قيمته السوقية قرابة 385 ألف دولار، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

لعب لصالح أندية الدحيل وقطر والسيلية في قطر، بين عامي 2016 و2024.

شارك في 97 مباراة مع مختلف الأندية، سجّل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وحقق عددًا من الألقاب، أبرزها: الدوري القطري.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب "العنابي" في 8 مباريات، أحرز فيها هدفًا واحدًا.