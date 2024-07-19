(CNN) -- في حادثة غريبة، أعلنت شركة مسؤولة عن تنظيم معسكر نادي كاظمة الكويتي في مدينة الإسكندرية المصرية، عن تعرضها لـ"الخداع"، بعد أن خاض الفريق الكويتي مباراة ودية مع فريق ادعى أنه نادي تليفونات بني سويف المصري قبل أن يتضح أن الفريق الكويتي لعب المباراة ضد عدد من اللاعبين المجهولين الذين لا ينتمون للنادي المصري.

وفي تفاصيل الحادثة المثيرة للجدل، أعلن الفريق الكويتي الخميس عن فوزه بنتيجة 7-1 على فريق بني سويف المصري خلال مباراة استعدادية ضمن معسكره المقام بمصر.

وبعد مدة وجيزة من نشر الخبر، أصدر النادي المصري بيانا عبر صفحته على "فيسبوك" جاء فيه: "يعلن نادي تليفونات بني سويف أن الأخبار التي تداولت عن إقامة مباراة ودية مع نادي الكاظمة الكويتي غير صحيحة".

وتابع النادي في بيانه: "حيث إن النادي حتى تاريخه لم يبدأ اصلا فترة الإعداد ولم يلعب أي مباراة ودية في الفترة الحالية.. والنادي سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يقوم باستغلال اسم النادي"، وأضاف: "وإن أي اخبار تخص النادي سيتم نشرها على هذه الصفحة تأكيدا على الشفافية والمصداقية".

وعاد النادي المصري ونشر بيانا آخر قال فيه: "نادى تليفونات بني سويف يحذر من التعامل مع وكيل اللاعبين ويدعى سيد رياض الذي انتحل صفة ممثل نادى تليفونات بني سويف وقام بإجراء مباراة ودية أمام نادى الكاظمة الكويتي.. رغم أن نادى تليفونات بني سويف اصلا لم يبدأ فترة الإعداد ولم يلعب أي مباريات ودية من الأساس.. وسيقوم النادي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص في أسرع وقت حفاظا على حقوق النادي القانونية والأدبية... ويحذر النادي أي شخص أو أي شركة تعمل في المجال الرياضي أن تنتحل صفة النادي دون أي إذن مسبق أو سند قانوني يتيح له ذلك"، وفقا للبيان.

من جانبه، نشر نادي كاظمة بيانا بخصوص الواقعة عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، أكد فيه أن مسؤولية تنظيم المعسكر تقع على عاتق الشركة المنظمة بموجب العقد المبرم بين الجانبين وأكد عدم إقامة أي مباراة ودية مستقبلا "دون موافقة رسمية معتمدة من مسؤولي الناديين".

وشدد كاظمة في بيانه على أن الشركة المنظمة للمعسكر تتحمل "المسؤولية القانونية والجزائية وما ترتب على هذا الخطأ من آثار تجاه الناديين تليفونات بني سويف ونادي كاظمة".

وأكد النادي أن الشركة ستقوم بنشر بيان اعتذار رسمي تعلن فيه تحملها المسؤولية الكاملة عما حدث وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات الودية القادمة للفريق في معسكره التحضيري.

وبعد ساعتين تقريبا من نشر البيان، شارك نادي كاظمة بيانا صادرا عن الشركة المنظمة، ستار ميكر فوتبول، تضمن اعتذارا رسميا للنادي الكويتي وجماهيره وأوضحت الشركة أنها اتفقت على إقامة عدد من المباريات وكان من ضمنها مباراة بني سويف مع شخص ادعى أنه يُمثل النادي.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنها تعرضت لـ"الخداع" من الشخص الذي تبين لاحقا أنه لا تربطه أي صلة مع النادي المصري وأشارت إلى أنه ادعى "كذبا" أن الفريق المنافس كان تليفونات بني سويف.

وأعلنت الشركة في بيانها الذي نشره نادي كاظمة عبر صفحته الرسمية على "إكس" تحمل المسؤولية الأدبية والمادية لما جرى وتعهدت بعدم تكرار ذلك في قادم المباريات وأخلت مسؤولية الناديين من الأمر.