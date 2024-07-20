بعد قدومه إلى السعودية.. إليك أبرز أرقام أوباميانغ في مسيرته الكروية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب الغابوني إيميريك أوباميانغ إلى صفوف نادي القادسية السعودي، على أن يرتبط معه بعقدٍ يمتد حتّى عام 2026، قادماً من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

والتحق أوباميانغ بتدريبات نادي القادسية مؤخراً، إذ يخوض الفريق معسكراً خارجياً في هولندا، تحضيراً للموسم المقبل.

وقال اللاعب عقب إعلان انتقاله لنادي القادسية: "أعرب عن سعادتي الغامرة وحماسي الكبير لوجودي هنا، أنا متحمس للتعرف على الفريق والطاقم واكتشاف هذا البلد الرائع، لاحظتُ تغييرات على الدوري السعودي، إذ شهد العديد من التحسينات مما جعل المنافسة أشد، نحن هنا لرفع مستوى الفريق، وأطمح دائماً بمواصلة تسجيل الأهداف ونقل خبرتي للفريق واللاعبين".

إليك أبرز أرقام إيميريك أوباميانغ في مسيرته الكروية:

لعب البالغ من العمر 35 عاماً لأندية ميلان الإيطالي وديجون وليل وموناكو وسانت إتيان وأولمبيك مارسيليا الفرنسيين، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني.

شارك اللاعب الذي ينشط في خط المقدمة في 692 مباراة مع مختلف الأندية، سجّل خلالها 349 هدفاً وقدم 104 تمريرة حاسمة، وحقق برفقتها عدداً من الألقاب، منها: كأس الرابطة الفرنسية وكأس ألمانيا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب الغابون في 72 مباراة، أحرز فيها 31 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة.