السعودية.. رسالة من اتحاد جدة إلى أحمد حجازي بعد رحيله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي نيوم السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأحد، ضم المدافع المصري أحمد حجازي إلى صفوفه، قادماً من نادي اتحاد جدة.

ونشر نادي نيوم، الناشط في دوري الدرجة الأولى، لقطات مصورة للاعب البالغ من العمر 33 عاماً بقميص الفريق، وعلّق قائلاً: "بالتوفيق لك يا حجازي".

وحرص فريق "النمور" على وداع لاعبه أحمد حجازي، الذي مثّل النادي منذ صيف 2020، وحقق معه لقب دوري "روشن" السعودي، ولقب كأس السوبر السعودي.

وقال نادي اتحاد جدة في رسالة للمدافع المصري: "كسبت محبتنا منذ اليوم الأول في نادينا، وكنت مصدر إلهام للجميع بروحك القتالية وإصرارك على الفوز، فقد نقشت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ نادينا وقبل ذلك في قلوبنا".

وأضاف النادي: "وستظل صورتك وأنت تقف حاجزاً أمام الخصوم وترفع البطولات حاضرة في ذاكرتنا، وسيبقى صوت توجيهك وبث الحماس في زملائك نغمة نطرب بها".

وختم اتحاد جدة: "شكراً أحمد حجازي على كل ما قدمته لهذا القميص، ولهذا الجمهور ولهذا النادي، شكراً على كل مرة كنت فيها بمثابة درع الأمان لدفاع الاتحاد، شكراً من أعماق قلوبنا، اليوم، لا نودعك بل نتمنى أن يتجدد اللقاء بيننا في مدرج الذهب، ليس وداعاً بل نراك بخير قريباً".