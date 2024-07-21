راكيتيتش يرحل عن الدوري السعودي.. ماذا قدم مع نادي الشباب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الشباب السعودي عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) ، ليلة الأحد، رحيل متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش عن صفوفه.

قال النادي، الناشط في دوري "روشن" السعودي: "اتفقت إدارة النادي مع راكيتيتش على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتمنت له التوفيق في مسيرته المقبلة".

وكان إيفان راكيتيتش قد انضم لنادي الشباب في يناير/ كانون الثاني 2024، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

ولعب راكيتيتش 8 مباريات مع نادي الشباب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي 2024/2023، سجّل خلالها هدفاً واحداً وصنع آخر.

ووقع اللاعب، البالغ من العمر 36 عامًا، برفقة زملائه في نادي الشباب في المركز الثامن على سلم ترتيب المسابقة، برصيد 44 نقطة.