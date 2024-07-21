قد لم ترَ مثلها من قبل.. ركلة جزاء غريبة في الدوري البرازيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى نادي فلامنغو مع نظيره كريسيوما، على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

في الدقيقة 85، كانت نتيجة المباراة تشير للتعادل بهدف لمثله، قبل أن يتم احتساب ركلة جزاء لصالح صاحب الأرض والضيافة، نادي فلامنغو، ليسجل الأخير الهدف الثاني ويحقق الفوز.

وكانت ركلة الجزاء هذه قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية نتيجة سبب احتسابها، إذ تمّ رمي كرة ثانية لداخل المستطيل الأخضر أثناء اللعب، قبل أن يركلها لاعب نادي كريسيوما في طريق لاعب نادي فلامنغو، الذي كان على وشك تسديد الكرة الأولى نحو المرمى.

ودفع ذلك حكم المباراة لاحتساب ركلة جزاء لصالح نادي فلامنغو، وسط اعتراض لاعبي نادي كريسيوما على القرار.

بهذا الفوز، وصل نادي فلامنغو للنقطة 34 في المركز الثالث على سلم ترتيب أندية المسابقة، فيما وقع نظيره كريسيوما في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.