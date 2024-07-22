يكاد لا يختلف عن السابق.. شعار جديد لنادٍ هولندي يثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي فاينورد الهولندي عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، عن شعاره الجديد.

وأوضح النادي أن الشعار الجديد شهد 4 تغييرات، منها محاذاة أكثر إحكامًا لكلمتي "فاينورد" و"روتردام"، من خلال مساواة المسافة بين الحروف في كل مكان، وإعطاء النصف الأيسر من الشعار لونًا أحمر أكثر إشراقًا، كما تمّ وضع حرف "F" في المنتصف تماماً، وإزالة الخط الذهبي الفاصل بين اللونين الأحمر والأبيض.

رغم التغييرات الأربعة، إلا أن مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقًا) رأوا أن الشعار الجديد يكاد لا يختلف عن الشعار القديم، مما أثار تساؤلات عن أوجه الاختلاف بين الشعارين.

في الموسم الماضي 2024/2023، وقع نادي فاينورد في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الهولندي برصيد 84 نقطة، خلف المتصدر، آيندهوفن، 7 نقاط.