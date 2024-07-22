دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024 في 24 يوليو/ تموز الجاري، وتستمر حتى 9 أغسطس/ آب المقبل.
يشارك في المسابقة 16 منتخباً، بحضور 3 منتخبات عربية، وهي: مصر والمغرب والعراق.
نظام المسابقة
تمّ تقسيم 16 منتخباً إلى 4 مجموعات، ويتأهل أفضل اثنين من كلّ مجموعة لمرحلة خروج المغلوب، على أن يقام الدور ربع النهائي ثمّ النصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.
المواعيد
دور المجموعات: من 24 يوليو إلى 30 من الشهر ذاته.
الدور ربع النهائي: 2 أغسطس.
الدور نصف النهائي: 5 أغسطس.
مباراة تحديد المركز الثالث: 8 أغسطس.
المباراة النهائية: 9 أغسطس.
المجموعات
الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا.
الثانية: المغرب، العراق، الأرجنتين، أوكرانيا.
الثالثة: إسبانيا، جمهورية الدومينيكان، أوزبكستان، مصر.
الرابعة: الباراغواي، إسرائيل، اليابان، مالي.
الملاعب
ستقام المباريات في 7 ملاعب في فرنسا، وهي:
حديقة الأمراء في باريس.
لا بوجوار في نانت.
ليون في ليون.
بوردو في بوردو.
جوفروا جيشار في سانت إتيان.
مارسيليا في مارسيليا.
نيس في نيس.
سجل أبطال المسابقة
المجر: 3 ألقاب.
بريطانيا: 3 ألقاب.
البرازيل: لقبان.
الاتحاد السوفيتي: لقبان.
الأوروغواي: لقبان.
الأرجنتين: لقبان.
كندا وبلجيكا وإيطاليا والسويد ويوغوسلافيا وبولندا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا والكاميرون والمكسيك: لقب وحيد.