بمشاركة 3 منتخبات عربية.. كل ما تحتاج معرفته عن مباريات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024

رياضة
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بمشاركة 3 منتخبات عربية.. كل ما تحتاج معرفته عن مباريات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024
Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024 في 24 يوليو/ تموز الجاري، وتستمر حتى 9 أغسطس/ آب المقبل.

يشارك في المسابقة 16 منتخباً، بحضور 3 منتخبات عربية، وهي: مصر والمغرب والعراق.

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نظام المسابقة

تمّ تقسيم 16 منتخباً إلى 4 مجموعات، ويتأهل أفضل اثنين من كلّ مجموعة لمرحلة خروج المغلوب، على أن يقام الدور ربع النهائي ثمّ النصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

المواعيد

دور المجموعات: من 24 يوليو إلى 30 من الشهر ذاته.
الدور ربع النهائي: 2 أغسطس.
الدور نصف النهائي: 5 أغسطس.
مباراة تحديد المركز الثالث: 8 أغسطس.
المباراة النهائية: 9 أغسطس.

المجموعات

الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا. 
الثانية: المغرب، العراق، الأرجنتين، أوكرانيا. 
الثالثة: إسبانيا، جمهورية الدومينيكان، أوزبكستان، مصر. 
الرابعة: الباراغواي، إسرائيل، اليابان، مالي.

الملاعب

ستقام المباريات في 7 ملاعب في فرنسا، وهي:

حديقة الأمراء في باريس.
لا بوجوار في نانت.
ليون في ليون. 
بوردو في بوردو. 
جوفروا جيشار في سانت إتيان.  
مارسيليا في مارسيليا. 
نيس في نيس.

سجل أبطال المسابقة

المجر: 3 ألقاب.
بريطانيا: 3 ألقاب.
البرازيل: لقبان.
الاتحاد السوفيتي: لقبان.
الأوروغواي: لقبان.
الأرجنتين: لقبان.
كندا وبلجيكا وإيطاليا والسويد ويوغوسلافيا وبولندا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا والكاميرون والمكسيك: لقب وحيد.

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