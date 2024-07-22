دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024 في 24 يوليو/ تموز الجاري، وتستمر حتى 9 أغسطس/ آب المقبل.

يشارك في المسابقة 16 منتخباً، بحضور 3 منتخبات عربية، وهي: مصر والمغرب والعراق.

نظام المسابقة

تمّ تقسيم 16 منتخباً إلى 4 مجموعات، ويتأهل أفضل اثنين من كلّ مجموعة لمرحلة خروج المغلوب، على أن يقام الدور ربع النهائي ثمّ النصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

المواعيد

دور المجموعات: من 24 يوليو إلى 30 من الشهر ذاته.

الدور ربع النهائي: 2 أغسطس.

الدور نصف النهائي: 5 أغسطس.

مباراة تحديد المركز الثالث: 8 أغسطس.

المباراة النهائية: 9 أغسطس.

المجموعات

الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا.

الثانية: المغرب، العراق، الأرجنتين، أوكرانيا.

الثالثة: إسبانيا، جمهورية الدومينيكان، أوزبكستان، مصر.

الرابعة: الباراغواي، إسرائيل، اليابان، مالي.

الملاعب

ستقام المباريات في 7 ملاعب في فرنسا، وهي:

حديقة الأمراء في باريس.

لا بوجوار في نانت.

ليون في ليون.

بوردو في بوردو.

جوفروا جيشار في سانت إتيان.

مارسيليا في مارسيليا.

نيس في نيس.

سجل أبطال المسابقة

المجر: 3 ألقاب.

بريطانيا: 3 ألقاب.

البرازيل: لقبان.

الاتحاد السوفيتي: لقبان.

الأوروغواي: لقبان.

الأرجنتين: لقبان.

كندا وبلجيكا وإيطاليا والسويد ويوغوسلافيا وبولندا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا والكاميرون والمكسيك: لقب وحيد.