السعودية.. هكذا أعلن "الشباب" عن تعاقده مع عبدالرزاق حمدالله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الشباب السعودي، الثلاثاء، عن ضم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله إلى صفوفه، قادما من نادي اتحاد جدة.

وقال فريق "الليوث" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، معلنا عن الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 33 عاما: "أسد جديد في ‎كبير العاصمة".

وقال نادي الشباب في تدوينة أخرى: "عاد (حمدالله) إلى العاصمة عبر كبيرها".

ورحل عبدالرزاق حمدالله عن صفوف فريق "النمور" الذي انضم إليه في يناير/ كانون الثاني 2022، وحقق معه لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

وفي الموسم الماضي 2024/2023، لعب مع نادي اتحاد جدة 38 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.