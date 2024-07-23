تفاعل على حمل ناصر الخليفي شعلة أولمبياد باريس والجري بها

(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" مع لقطة حمل رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، لشعلة أولمبياد باريس.

ونشر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقطع فيديو للخليفي وهو يحمل الشعلة الأولمبية ويجري بها في أحد شوارع باريس.

وعلق النادي على الفيديو بالقول: "رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، حمل الشعلة الأولمبية لباريس 2024 في شوارع فينيو (إيسون)".

وقال باريس سان جيرمان: "بصحبة عدد كبير من المشجعين الباريسيين، حمل ناصر الخليفي الشعلة الأولمبية في شوارع فينيو (إيسون)... وبعد أن قطع مسافة 500 متر، مرر رئيس باريس سان جيرمان الشعلة إلى ماري رولاند بيرو، رئيسة نادي الجودو المحلي، الذي شهد مرور جمال بوراس، رئيس باريس سان جيرمان للجودو، بصالة الجودو الخاصة به".

وعلق الخليفي على الأمر قائلا: "إنه لشرف عظيم لي أن أحمل الشعلة الأولمبية وشعلة باريس 2024، التي تمثل رموزاً قوية للوحدة والصداقة والسلام. باريس سان جيرمان فخور بمشاركة 26 من رياضيينا ورياضياتنا في كرة القدم للرجال والسيدات وكرة اليد والجودو في الألعاب، ونتطلع إلى الاستمتاع بحفل رياضي رائع في مدينتنا باريس".

وتفاعل عدد من الإعلاميين ومستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لقطة الخليفي، ونستعرض فيما يلي بعض التعليقات: