(CNN) -- اعتذرت اللجنة الأولمبية الكندية، الأربعاء، بعد أن تقدمت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية بشكوى بشأن تسجيل تدريبات منتخب نيوزيلندا للسيدات بواسطة طائرة بدون طيار، في سانت إتيان بفرنسا.

واحتجزت السلطات الفرنسية عضوًا غير معتمد في منتخب كندا للسيدات، بعد شكوى قدمتها نيوزيلندا قبل لقاء المنتخبين.

ومن المقرر أن يلعب منتخب كندا مع منتخب نيوزيلندا، الخميس المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس.

وقالت اللجنة الأولمبية الكندية في بيانها: "نؤيد اللعب النظيف ونحن نشعر بالصدمة وخيبة الأمل، نقدم اعتذاراتنا الصادقة لكرة القدم النيوزيلندية، ولجميع المتأثرين، وللجنة الأولمبية النيوزيلندية، نحن نراجع الخطوات التالية مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 ومنتخب كندا والفيفا".

فيما قالت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية: "تلتزم اللجنة ومنتخب نيوزيلندا بالحفاظ على نزاهة الألعاب الأولمبية، ونشعر بصدمة شديدة وخيبة أمل بسبب هذا الحادث، الذي وقع قبل 3 أيام فقط من مواجهة الفريقين لبعضهما البعض، وتحديدًا في 22 يوليو/ تموز".

وأضافت: "حلقت طائرة بدون طيار بالتزامن مع الحصة التدريبية لمنتخب نيوزيلندا للسيدات، وأبلغ أعضاء الفريق الشرطة على الفور بالحادث، مما أدى إلى اعتقال مشغل الطائرة بدون طيار، الذي تم التعرف عليه على أنه أحد أعضاء فريق الدعم في منتخب كندا للسيدات".

وقال متحدث باسم منتخب كندا، باولو سينرا، لشبكة CNN إن اتحاده "يعمل بشكل وثيق وتعاوني مع اللجنة الأولمبية الكندية بشأن هذه المسألة المتعلقة بالمنتخب الوطني للسيدات".

بينما لم يستجيب منتخب نيوزيلندا والفيفا واللجنة الأولمبية واللجنة المنظمة لأولمبياد باريس لطلبات شبكة CNN للحصول على مزيد من المعلومات.

على أثر ذلك، أعربت بيف بريستمان، مدربة منتخب كندا، عن اعتذارها لمنتخب نيوزيلندا، وأعلنت غيابها عن المباراة.

قالت بيف بريستمان: "نيابة عن فريقنا بأكمله، أود في المقام الأول أن أتقدم بالاعتذار للاعبات والموظفين في اتحاد كرة القدم النيوزيلندي وللاعبات في منتخب كندا، هذا لا يمثل القيم التي يدافع عنها فريقنا".

وأضافت: "أنا المسؤولة في نهاية المطاف عن سلوكياتنا في برنامجنا، وبناءً على ذلك، وللتأكيد على التزام فريقنا بالنزاهة، فقد قررت عدم التواجد في هذه المباراة".

وأتمّت: "بروح المسؤولية، فإنني أفعل هذا مع وضع مصالح الفريقين في الاعتبار، ولضمان شعور الجميع بأن الروح الرياضية في هذه اللعبة موجودة".