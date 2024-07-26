(CNN) – أُثير جدل على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، حول مباراة الجودو في أولمبياد باريس بين الجزائري مسعود إدريس، واللاعب الإسرائيلي توهار بوتبول.

وتساءل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان اللاعب الجزائري سينسحب من مواجهة بوتبول.

من جانبه، علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تساؤل لصفحة جزائرية حول الأمر قائلا على منصة "إكس"، تويتر سابقا: " يلاعبه ويهزمه!".

ومن المقرر أن يخوض إدريس المباراة ضد بوتبول في 29 يوليو/تموز الجاري ضمن فئة ما دون الـ73 مع في رياضة الجودو.

وأعلن مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين انسحابه من منافسات اللعبة في أولمبياد طوكيو عام 2021، بعدما وضعته القرعة في مواجهة مع مصارع إسرائيلي.

وحسب القرعة، كان من المقرر أن يلعب فتحي نورين أمام منافسه السوداني محمد العبد الرسول خلال دور الـ32، في وزن أقل من 73 كيلوغرام، ، فيما كان سيلتقي الفائز بوتبول نفسه في دور الـ 16.

وكان قد عوقب نورين بالإيقاف لمدة 10 سنوات على هذا القرار، قبل أن يُعلن اعتزاله اللعبة في فيديو خاص لقناة الجزيرة القطرية في عام 2021.

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات حول هذا الأمر: