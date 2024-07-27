دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظي اللاعب البرازيلي إندريك فيليبي باستقبال حافل خلال حفل تقديمه كلاعب جديد في نادي ريال مدريد، الذي أُقيم في ملعب "سانتياغو برنابيو"، السبت.

وحرص الآلاف من جمهور فريق "الميرنغي" على الترحيب بإندريك فيليبي وترديد هتافات خاصة به.

وخلال تقديمه، مازح إندريك فيليبي شقيقه، إذ شُوهد وهو يضربه على رأسه على سبيل الدعابة.

وأعرب اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً عن سعادته الكبيرة بعد انضمامه لنادي ريال مدريد، مُشيراً إلى أنه كان يحلم باللعب لهذا الفريق منذ الصغر.

وذرف إندريك فيليبي الدموع عند حديثه للجماهير، وقام بتقبيل شعار فريق "الميرنغي"، وسط تحية الحضور.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن أن اللاعب القادم من نادي بالميراس البرازيلي سيرتبط بعقدٍ مع الفريق يمتد إلى 6 مواسم.

وتقرر أن يرتدي إندريك فيليبي القميص الذي يحمل رقم 16.